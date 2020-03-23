Коболеву светит девять лет на должности главы «Нафтогаза». Фото: Фокус

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Нынешнее правительство согласно продлить контракт с Андреем Коболевым в качестве председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» еще на четыре года. Однако Кабмин ждет окончательного варианта контракта до 30 марта.

Коболев будет руководить «Нафтогазом» до марта 2024 года

Председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев был назначен еще правительством Арсения Яценюка в феврале 2014 года (почему — отдельный разговор). Если очередное правительство премьера Шмыгаля не будет иметь категорических претензий к Коболеву, то Кабинет министров пролонгирует контракт с ним на следующие четыре года — до 22 марта 2024-го — по предложению наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, всего Коболев будет руководить государственной нефтегазодобывающей компанией почти девять лет. Если это произойдет (вероятно, так и произойдет), то на должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев имеет шанс стать «долгожителем».

Напомним, ранее контракт с председателем правления «Нафтогаза» правительство как основатель и владелец НАК, а точнее — уполномоченное министерство, подписывало сроком на год. Даже в 2014 году, когда наблюдательный совет «Нафтогаза» не имел в своем составе независимых директоров.

«Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» относительно продления срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 года по 22 марта 2024 года. Наблюдательному совету акционерного общества обеспечить внесение изменений в контракт, заключенный с председателем правления акционерного общества, и подать до 30 марта 2020 года Кабинету министров Украины копию указанного контракта», — говорится в распоряжении Кабмина №327-р от 20 марта 2020 года за подписью Шмыгаля.

До 30 марта правительство ждет от наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» согласованный проект контракта с Коболевым. Вероятно, Кабинет министров не особо станет вмешиваться в детали документа. Интересно и поучительно сравнить предыдущий контракт правительства с Коболевым и нынешний. В конце концов, контракт с Коболевым должны подписать почти на срок, на который избираются депутаты Верховной Рады. Только председателя правления «Нафтогаза» не избирают, как депутатов. Его назначают.

Прежде всего Кабмин, вероятно, интересуют полномочия главы «Нафтогаза» и его обязанности. Особенно после уже проведенных этапов корпоративной реформы компании. А также правительство должно интересовать, сколько налогоплательщики вынуждены будут заплатить за безубыточность «Нафтогазу» и его главе? Изменятся ли полномочия Коболева и почему? Во что обойдется каждому гражданину — потребителю газа корпоративная реформа НАК и к чему она может привести? Сколько это будет стоить бюджету?

Чего хотят «Нафтогаз» и Коболев

Во-первых, по замыслу инициаторов, в частности из НАК, корпоративная реформа «Нафтогаза» имеет целью «внедрение правил и процедур, соответствующих лучшим мировым практикам и обеспечивающих защиту прав собственника, наличие полноценных и эффективных органов управления, четкое распределение полномочий, функционирование системы внутреннего контроля, устранение политического влияния и создание равных с коммерческими компаниями условий на рынке, что соответствует Принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОСР)».

В целом, это призыв к правительству и отдельно Минэкономики и Минэнерго. Дальше — больше.

Основными предпосылками, необходимыми для достижения этой цели, «Нафтогаз» считает:

устранение политического вмешательства в управление компанией;

создание наблюдательного совета с большинством независимых директоров;

наделение наблюдательного совета необходимым объемом полномочий, включая утверждение стратегии, финансовых планов, назначение исполнительного органа;

построение эффективной системы внутреннего контроля, которая должна заменить существующие неэффективные государственные контроли;

определение статуса имущества компании, включая акции обществ, акционером которых является компания.

Что касается «устранения политического вмешательства в управление компанией» — логично. Остальные требования обсуждаются. Но не много ли требует «Нафтогаз» как государственная компания, которая провалила программу 20/20 (увеличение добычи газа в Украине до 20 млрд кубометров до 2020 года)?

Сегодня НАК с привлечением иностранных специалистов (куда же без них за деньги государственного «Нафтогаза») разрабатывает новую программу по добыче природного газа в Украине. Программа называется «Тризуб», и о ней будем рассказывать, когда вместо пустых обещаний представят конкретные расчеты.

Во-вторых — материальная помощь, доплата за «круглосуточную работу», стоимость медицинского страхования. Президент Зеленский также отметил, что заоблачные заработки глав крупнейших государственных компаний следует тщательно пересмотреть. Они не должны быть слишком низкими. Но и получать миллионы, когда почти все граждане и государство испытывают финансовые трудности, — недопустимо.

Достижения Коболева в «Нафтогазе»

Коболеву удалось с помощью нынешних независимых директоров осуществить корпоративную реформу «Нафтогаза» и перебрать на себя практически все важнейшие функции, одновременно отстранив или уволив нежелательных сотрудников. А также стараясь обезопасить себя от влияния бывших или ситуативных союзников.

С одной стороны, это логичное воплощение публично пропагандируемой стратегии Коболева, и в известной степени она имеет право на жизнь. С другой, в это время правительство как основатель и владелец «Нафтогаза» физически не успеет оценивать и направлять действия НАК и ее председателя. Надеемся на лучшее.

Иван ГОНТА