Коболєву світить дев’ять років на посаді голови «Нафтогазу». Фото: Фокус

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Нинішній уряд згоден продовжити контракт з Андрієм Коболєвим як головою правління НАК «Нафтогаз України» ще на чотири роки. Проте Кабмін чекає на остаточний варіант контракту до 30 березня.

Коболєв керуватиме «Нафтогазом» до березня 2024 року

Головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв був призначений ще урядом Арсенія Яценюка у лютому 2014 року (чому — окрема розмова). Якщо черговий уряд прем’єра Шмигаля не матиме категоричних претензій до Коболєва, то Кабінет міністрів пролонгує контракт з ним на наступні чотири роки — до 22 березня 2024 року — за пропозицією наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Отже, загалом Коболєв керуватиме державною нафтогазовидобувною компанією майже дев’ять років. Якщо це відбудеться (ймовірніше, так і станеться), то на посаді голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв має шанс стати «довгожителем».

Нагадаємо, раніше контракт з головою правління «Нафтогазу» уряд як засновник і власник НАК, а точніше — уповноважене міністерство, підписував строком на рік. Навіть до 2014 року, коли наглядова рада «Нафтогазу» не мала у своєму складі незалежних директорів.

«Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо продовження строку повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва А. В. з 23 березня 2020 року по 22 березня 2024 року. Наглядовій раді акціонерного товариства забезпечити внесення змін до контракту, укладеного з головою правління акціонерного товариства, та подати до 30 березня 2020 року Кабінетові міністрів України копію зазначеного контракту», — йдеться у розпорядженні Кабміну № 327-р від 20 березня 2020 року за підписом Шмигаля.

До 30 березня уряд чекає від наглядової ради НАК «Нафтогаз України» узгоджений проект контракту з Коболєвим. Ймовірно, Кабінет міністрів не особливо втручатиметься у деталі документа. Цікаво і повчально порівняти попередній контракт уряду з Коболєвим і нинішній. Врешті, контракт з Коболєвим мають підписати майже на строк, на який обирають депутатів Верховної Ради. Проте голову правління «Нафтогазу» не обирають, як депутатів. Його призначають.

Найперше Кабмін, певно, цікавлять повноваження голови «Нафтогазу» і його обов’язки. Особливо після вже здійснених етапів корпоративної реформи компанії. А також уряд має цікавити, скільки платники податків муситимуть заплатити за беззбитковість «Нафтогазу» і його голові? Чи зміняться повноваження Коболєва і чому? У що обійдеться кожному громадянину — споживачеві газу корпоративна реформа НАК і до чого вона може призвести? Скільки це коштуватиме бюджету?

Чого прагнуть «Нафтогаз» і Коболєв

По-перше, за задумом ініціаторів, зокрема з НАК, корпоративна реформа «Нафтогазу» має на меті «впровадження правил та процедур, що відповідають найкращим світовим практикам та забезпечують захист прав власника, наявність повноцінних та ефективних органів управління, чіткий розподіл повноважень, функціонування системи внутрішнього контролю, усунення політичного впливу та створення рівних з комерційними компаніями умов на ринку, що відповідає Принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)».

Загалом, це заклик до уряду і окремо Мінекономіки і Міненерго. Далі — більше.

Основними передумовами, необхідними для досягнення цієї мети, «Нафтогаз» вважає:

усунення політичного втручання в управління компанією;

утворення наглядової ради з більшістю незалежних директорів;

наділення наглядової ради необхідним обсягом повноважень, що включає затвердження стратегії, фінансових планів, призначення виконавчого органу;

побудова ефективної системи внутрішнього контролю, яка має замінити існуючі неефективні державні контролі;

визначення статусу майна компанії, включаючи акції товариств, акціонером яких є компанія.

Щодо «усунення політичного втручання в управління компанією» — логічно. Решта вимог обговорюються. Але чи не забагато вимагає «Нафтогаз» як державна компанія, яка провалила програму 20/20 (збільшення видобутку газу в Україні до 20 млрд кубометрів до 2020 року)?

Сьогодні НАК із залученням іноземних фахівців (куди ж без них за гроші державного «Нафтогазу») розробляє нову програму щодо видобутку природного газу в Україні. Програма має назву «Тризуб», і про неї розповідатимемо, коли замість обіцянок-цяцянок буде представлено конкретні розрахунки.

По-друге — матеріальна допомога, доплата за «цілодобову працю», вартість медичного страхування. Президент Зеленський також зауважив, що захмарні заробітки голів найбільших державних компаній варто ретельно переглянути. Вони не мають бути занизькими. Але й отримувати мільйони, коли майже усі громадяни і держава у скруті, — неприпустимо.

Здобутки Коболєва у «Нафтогазі»

Коболєву вдалося за допомогою нинішніх незалежних директорів здійснити корпоративну реформу «Нафтогазу» і перебрати на себе практично усі найважливіші функції, відсторонивши або звільнивши водночас небажаних співробітників. А також намагаючись убезпечити себе від впливу колишніх або ситуативних союзників.

З одного боку, це логічне втілення публічно пропагованої стратегії Коболєва, і до певної міри вона має право на життя. З іншого, в цей час уряд як засновник і власник «Нафтогазу» фізично не встигне оцінювати і скеровувати дії НАК і її голови. Сподіваємося на краще.

Іван ГОНТА