Ціна на газ в Україні знизилася. Фото:

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Ціна на газ для населення у квітні 2020 року знизилася ще на 15%. Також на стільки ж подешевшає газ, який «Нафтогаз» продає для теплокомуненерго.

Газ впаде в ціні до 2,9 грн за куб. м. В цю ціну не входять податок на додану вартість та витрати на транспортування. Однією з причин того, чому ціну «блакитного палива» знизили нижче 3 грн за куб. м є закупівлі Оператора газотранспортної системи, який проводив тендери на придбання газу за рекордно низькими цінами. Ці ціни були взяті до розрахунку для визначення ціни на газ для населення. Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни.

У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів, — заявив Коболєв і додав, що з початку нинішнього року ціни на газ для населення впали на 38%.





Нагадаємо, у березні Антимонопольний комітет України відкрив справу проти Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», оскільки той, починаючи з 1 листопада 2018 року, зловживав монопольним становищем на ринках природного газу.