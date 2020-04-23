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Спалах коронавірусу зафіксовано у Полтавській області. Фото: Ракурс
Спалах коронавірусу зафіксовано у Полтавській області (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n137142-spalah-koronavirusu-zafiksovano-u-poltavskiy-oblasti-infografika.htmlРакурс
У Полтавській області за останню добу зафіксовано 45 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього з початку епідемії коронавірусом в області заразилася 161 особа. На сьогоднішній день хворіють на COVID-19 146 осіб.
Таку статистику озвучив глава Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синэгубов у своєму Telegram-каналі.
У регіоні зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу. Усі випадки зареєстровані в Кременчуці.
Всього по області від коронавірусу вилікувалися 12 осіб.
На сьогоднішній день коронавірус у Полтавській області зафіксовано у наступних населених пунктах і районах:
- Кременчук — 58 випадків;
- Полтава — 27 випадків;
- Кременчуцький район — 22 випадки;
- Миргород — 12 випадків;
- Горішні Плавні — 11 випадків;
- Зіньківський район — вісім випадків;
- Полтавський район — чотири випадки;
- Кобеляцький район — три випадки;
- Лубни — три випадки;
- Лубенський район — два випадки;
- Оржицький район — два випадки;
- Глобинський район — два випадки;
- Карлівський район — два випадки;
- Машівка — один випадок;
- Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони — по одному випадку.
У Полтавській області лабораторно коронавірус підтверджено у 42 медичних працівників.
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