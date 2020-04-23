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Спалах коронавірусу зафіксовано у Полтавській області. Фото: Ракурс

Спалах коронавірусу зафіксовано у Полтавській області (ІНФОГРАФІКА)

23 кві 2020, 10:53
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У Полтавській області за останню добу зафіксовано 45 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього з початку епідемії коронавірусом в області заразилася 161 особа. На сьогоднішній день хворіють на COVID-19 146 осіб.

Таку статистику озвучив глава Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синэгубов у своєму Telegram-каналі.

У регіоні зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу. Усі випадки зареєстровані в Кременчуці.

Всього по області від коронавірусу вилікувалися 12 осіб.



Інфографіка поширення коронавірусу в Полтавській області. Фото: TelegramНа сьогоднішній день коронавірус у Полтавській області зафіксовано у наступних населених пунктах і районах:

  • Кременчук — 58 випадків;
  • Полтава — 27 випадків;
  • Кременчуцький район — 22 випадки;
  • Миргород — 12 випадків;
  • Горішні Плавні — 11 випадків;
  • Зіньківський район — вісім випадків;
  • Полтавський район — чотири випадки;
  • Кобеляцький район — три випадки;
  • Лубни — три випадки;
  • Лубенський район — два випадки;
  • Оржицький район — два випадки;
  • Глобинський район — два випадки;
  • Карлівський район — два випадки;
  • Машівка — один випадок;
  • Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони — по одному випадку.

У Полтавській області лабораторно коронавірус підтверджено у 42 медичних працівників.

Джерело: Ракурс


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