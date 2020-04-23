Спалах коронавірусу зафіксовано у Полтавській області. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Полтавській області за останню добу зафіксовано 45 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього з початку епідемії коронавірусом в області заразилася 161 особа. На сьогоднішній день хворіють на COVID-19 146 осіб.

Таку статистику озвучив глава Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синэгубов у своєму Telegram-каналі.

У регіоні зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу. Усі випадки зареєстровані в Кременчуці.

Всього по області від коронавірусу вилікувалися 12 осіб.

На сьогоднішній день коронавірус у Полтавській області зафіксовано у наступних населених пунктах і районах:

Кременчук — 58 випадків;

Полтава — 27 випадків;

Кременчуцький район — 22 випадки;

Миргород — 12 випадків;

Горішні Плавні — 11 випадків;

Зіньківський район — вісім випадків;

Полтавський район — чотири випадки;

Кобеляцький район — три випадки;

Лубни — три випадки;

Лубенський район — два випадки;

Оржицький район — два випадки;

Глобинський район — два випадки;

Карлівський район — два випадки;

Машівка — один випадок;

Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони — по одному випадку.

У Полтавській області лабораторно коронавірус підтверджено у 42 медичних працівників.