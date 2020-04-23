Справу на мера Івано-Франківська завели у Нацполіції за наказ вивезти з міста ромів, фото — Кореспондент

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Справу на мера Івано-Франківська Романа Марцинківа завели у Нацполіції. У такий спосіб силовики відреагували на наказ виселити ромів із обласного центру, щоб сприяти боротьбі з коронавірусом.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

У мережі активно обговорюють вчорашній інцидент, а на сторінці мера у Фейсбук розпочався справжній флеш-моб на його підтримку.

Зокрема, Марцинківа підтримав нардеп від регіону та партії «Свобода» Оксана Савчук.

Марцінків діє як справжній лідер Івано-Франківська. Всі ті, хто сьогодні чинять тиск на мера Івано-Франківська — чинять тиск на всіх івано-франківців, — написала Савчук і назвала відкриття провадження таким, що відкрите «під вигаданим приводом».

Учора мер Івано-Франківська доручив поліції «запакувати і вивезти» ромів на Закарпаття.

На щотижневій оперативній нараді він повідомив, що раніше вже давав таке доручення, однак правоохоронці «не повністю впоралися з цим завданням». Тож Марцинків наполіг, щоб вони завершили почате.

Місцеві чиновники запевнили Марцинківа, що поліцейські вивезли з Івано-Франківська десятьох ромів і передали їх закарпатським колегам, але 12 осіб «відмовилися їхати».

Відреагував на заяву Марцинківа й міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він нагадав меру, що Нацполіція — не каральна машина, Україна — не совок, а Івано-Франківськ — не удільне князівство.

Голова Нацполіції обурився, що Марцинків вирішив використати поліцію, щоб «дискримінувати людей». Ігор Клименко заявив, що поліцейські насильно не змушували осіб ромської народності покидати територію області та нікуди їх не перевозили.