Візит Зеленського до Оману. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, літав до Оману ще декілька місяців тому, проте цю його поїздку досі продовжують обговорювати. Одним із головних питань було те, чи повинен був президент задекларувати цю поїздку. У зв’язку з цим Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку.

Після перевірки стало відомо, що переліт до Оману і готель для проживання оплачувала дружина президента — Олена Зеленська. Згідно з законом «Про запобігання корупції», якщо дружина оплачує послуги, якими вони з чоловіком користуються удвох, то це не вважається подарунком. Про це розповів глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Новікова, такі витрати не потрібно декларувати, адже вони не є суттєвими змінами майнового стану. Водночас, якби Зеленський сам оплачував цю поїздку і проживання в готелі, він мав би внести цю інформацію у свою декларацію.

Що стосується зворотного перельоту, то літак був наданий Оманом для держави Україна.

Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі, — зазначив Новіков.

Як раніше повідомлялося, Володимир Зеленський в Омані був з приватним візитом. У зв’язку з цим НАЗК почало перевірку, адже президент України не вніс дані про поїздку у свою декларацію.