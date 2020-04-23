Визит Зеленского в Оман. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, летал в Оман еще несколько месяцев назад, однако эту его поездку до сих пор продолжают обсуждать. Одним из главных вопросов было то, должен ли был президент задекларировать эту поездку. В связи с этим Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело проверку.

После проверки стало известно, что перелет в Оман и гостиницу оплачивала супруга президента — Елена Зеленская. Согласно закону «О предотвращении коррупции», если жена оплачивает услуги, которыми они с супругом пользуются вдвоем, то это не считается подарком. Об этом рассказал глава НАПК Александр Новиков в интервью «РБК-Украина».

По словам Новикова, такие расходы не нужно декларировать, ведь они не являются существенными изменениями имущественного положения. При этом, если бы Зеленский сам оплачивал данную поездку и проживание в гостинице, он должен был бы внести эту информацию в свою декларацию.

Что касается обратного перелета, то самолет был предоставлен Оманом для государства Украина.

Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу, — отметил Новиков.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский в Омане был с частным визитом. В связи с этим НАПК начало проверку, ведь президент Украины не внес данные о поездке в свою декларацию.