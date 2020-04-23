Коронавирус в армии. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n137139-v-ryadah-vsu-obnarujili-novyh-zarajennyh-covid-19.html

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у трех военнослужащих украинской армии.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня в ВСУ зарегистрировали 46 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек выздоровели от болезни, два человека умерли. На изоляции и самоизоляции находится 341 лицо. Ближайшие трое суток режим изоляции заканчивается у 80 человек. Об этом 23 апреля сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что три человека госпитализированы в ВМКЦ Северного региона и Черновицкий военный госпиталь. Еще один боец находится на домашнем лечении, за ним присматривают медики. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В армии заявили, что чаще всего военнослужащие инфицируются COVID-19 во время встречи с родными или друзьями, которые не входят в круг лиц, с которыми они общаются каждый день или живут вместе.

Напомним, вчера в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 43 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки подтвердили четыре новых случая инфицирования.