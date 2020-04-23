Коронавірус в армії. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n137139-u-lavah-zsu-vyyavyly-novyh-zarajenyh-covid-19.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили ще у трьох військовослужбовців української армії.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня в ЗСУ зареєстрували 46 випадків зараження коронавірусом. Шестеро осіб одужали від хвороби, двоє осіб померли. На ізоляції та самоізоляції перебуває 341 особа. Найближчі три доби режим ізоляції закінчується у 80 осіб. Про це 23 квітня повідомило командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Наголошується, що троє хворих госпіталізовані у ВМКЦ Північного регіону та Чернівецький військовий госпіталь. Ще один боєць перебуває на домашньому лікуванні, за ним наглядають медики. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

У війську заявили, що найчастіше військовослужбовці інфікуються COVID-19 під час зустрічі з рідними чи друзями, які не входять до кола осіб, з якими вони спілкуються щодня або мешкають разом.

Нагадаємо, вчора у Збройних силах України реєстрували 43 випадки зараження коронавірусом. За минулу добу підтвердили чотири нові випадки інфікування.