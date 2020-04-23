Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в армії. Фото: glavcom.ua

У лавах ЗСУ виявили нових заражених COVID-19

23 кві 2020, 10:18
999

Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили ще у трьох військовослужбовців української армії.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня в ЗСУ зареєстрували 46 випадків зараження коронавірусом. Шестеро осіб одужали від хвороби, двоє осіб померли. На ізоляції та самоізоляції перебуває 341 особа. Найближчі три доби режим ізоляції закінчується у 80 осіб. Про це 23 квітня повідомило командування Медичних сил Збройних сил України у Facebook.

Наголошується, що троє хворих госпіталізовані у ВМКЦ Північного регіону та Чернівецький військовий госпіталь. Ще один боєць перебуває на домашньому лікуванні, за ним наглядають медики. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.



У війську заявили, що найчастіше військовослужбовці інфікуються COVID-19 під час зустрічі з рідними чи друзями, які не входять до кола осіб, з якими вони спілкуються щодня або мешкають разом.

Нагадаємо, вчора у Збройних силах України реєстрували 43 випадки зараження коронавірусом. За минулу добу підтвердили чотири нові випадки інфікування.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів