У Південній Кореї коронавірус виявили у пацієнтів, які вилікувалися і заробили імунітет. Фото: Відомості

https://racurs.ua/ua/n137138-u-pivdenniy-koreyi-koronavirus-vyyavyly-u-paciientiv-yaki-vylikuvalysya-i-zarobyly-imunitet.html

Ракурс

У Південній Кореї медики виявили коронавірус у пацієнтів, які раніше вилікувалися від COVID-19 та заробили імунітет. Результат повторних тестів на коронавірус у деяких пацієнтів, які вилікувалися, виявився позитивним.

Про це повідомила директор Корейського центру з контролю і профілактики захворювань доктор Юн Юн-Кьонг, пише CNN.

Юн-Кьонг припустила, що у деяких пацієнтів вірус може залишатися в організмі протягом різного періоду часу. Коронавірус може бути не повністю видаленим з організму навіть після утворення нейтралізуючих антитіл. Наразі медики проводять додаткові дослідження.

Аналіз зразків пацієнтів, які вилікувалися, показав, що всі вони сформували нейтралізуючі антитіла, але майже у половини з них вірусний генетичний матеріал все ще присутній в організмі.

Юн-Кьонг припустила, що ці пацієнти, найімовірніше, не заразні.

Повторні тести у 25 пацієнтів, які вилікувалися, показали, що у всіх в організмі виробилися антитіла проти коронавируса. Однак у 12 із цих пацієнтів результат тестів на коронавірус виявився позитивним.

Найголовніше, попередні тести на коронавірус у цих 12 пацієнтів дали негативний результат.

Як раніше писав «Ракурс», Всесвітня організація охорони здоров’я займається розслідуванням випадків повторного зараження коронавірусом. Є думка, що пацієнти не повторно заразилися коронавірусом, а могли захворіти через реактивацію COVID-19, який продовжував жити в організмі.