Коронавірус може повторно активуватися у видужалих пацієнтів — дослідження, фото — Pixabay

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Коронавірусна хвороба COVID-19 може повернутися до пацієнтів, які раніше одужали. Йдеться про реактивацію вірусу в людини, повідомили південнокорейські вчені.

Експертів корейського Центру контролю і профілактики захворювань зацікавив той факт, що у 51 людини, яких вилікували від COVID-19 у Південній Кореї, тест на коронавірус знову виявився позитивним.

Було багато випадків, коли пацієнт під час лікування давав негативний результат в один день і позитивний — в інший, — повідомляє Bloomberg з посиланням на гендиректора Центру з контролю над захворюваннями Чон Юн Кена.

За його словами, у цих людей вірус швидше відновився, ніж вони знову інфікувалися, коли результат їх тесту був знову позитивним незабаром після виходу з карантину.

Вчені проводять комплексне дослідження можливої ​​причини такого явища. Пацієнт вважається вилікуваним від нового коронавірусу, коли два тести, проведені з 24-годинним інтервалом, показують негативний результат.

Повторного інфікування видужалих побоюються також в Китаї. Там також зафіксовані випадки повторного позитивного тесту і навіть смерті у тих, хто раніше видужав. Чому так відбувається поки неясно, але припускають, що проблема може полягати в суперечливості результатів тестування.

Станом на ранок 10 квітня, за даними Wordometer, у світі підтверджено понад 1,6 млн випадків коронавірусу, з них 95 тис. 738 летальних, 356,7 тис. осіб видужали.

Саме у Південній Кореї розгорнули одну з наймасштабніших програм тестування в світі. Технологічний підхід до відстеження інфекцій привели до того, що Південна Корея стримує епідемію без істотного блокування і закриття бізнесу.