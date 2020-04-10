Коронавирус может повторно активироваться у выздоровевших пациентов — исследование, фото — Pixabay

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Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 может вернуться к пациентам, которые ранее выздоровели. Речь идет о реактивации вируса у человека, сообщили южнокорейские ученые.

Экспертов корейского Центра контроля и профилактики заболеваний заинтересовал тот факт, что у 51 человека, которых вылечили от COVID-19 в Южной Корее, тест на коронавирус снова оказался положительным.

Было много случаев, когда пациент во время лечения давал отрицательный результат в один день и положительный — в другой, — сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора Центра по контролю над заболеваниями Чон Юн Кена.

По его словам, у этих людей вирус скорее восстановился, чем они снова заразились, когда результат их теста был снова положительным вскоре после выхода из карантина.

Ученые проводят комплексное исследование возможной причины такого явления. Пациент считается излеченным от нового коронавируса, когда два тестирования, проведенные с 24-часовым интервалом, показывают отрицательный результат.

Повторного инфицирования выздоровевших опасаются также в Китае. Там также зафиксированы случаи повторного положительного теста и даже смерти у тех, кто раньше выздоровел. Почему так происходит пока неясно, но предполагают, что проблема может заключаться в противоречивости результатов тестирования.

По состоянию на утро 10 апреля, по данным Wordometer, в мире подтверждено более 1,6 млн случаев коронавируса, из них 95 тыс. 738 летальных, 356,7 тыс. людей выздоровели.

Именно в Южной Корее развернули одну из самых масштабных программ тестирования в мире. Технологический подход к отслеживанию инфекций привел к тому, что Южная Корея сдерживает эпидемию без существенной блокировки и закрытия бизнеса.