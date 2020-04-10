В Раде хотят изменить правила перемещения на время карантина

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Ракурс

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 24 апреля. Тем временем в Верховной Раде хотят усилить карантинные меры.

На сайте парламента зарегистрирован законопроект № 3320 «О внесении изменений в закон Украины „О защите населения от инфекционных болезней“ по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Согласно законопроекту, парламентарии предлагают на время карантина увеличить полномочия местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, предлагается предоставить следующие полномочия:

устанавливать особый режим въезда, выезда на территории карантина, а в случае необходимости — проводить санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов;

создавать на въездах, выездах на территорию, где введен карантин, контрольно-пропускные пункты и привлекать для работы в этих пунктах военнослужащих и других работников.

Кроме того, народные депутаты предлагают ввести новые ограничения на выезд из карантинной территории. Согласно проекту закона, лица, изъявившие желание покинуть территорию карантина до его отмены, должны получить справку о возможности выезда из зоны карантина в течение инкубационного периода болезни, которая выдается по результатам медицинского обследования.

Также законопроектом на период карантина и на 30 дней после его завершения предлагается разрешить обработку персональных данных без согласия лица для противодействия распространению коронавируса. Органы государственной власти смогут получить данные о состоянии здоровья, месте госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, работы (учебы).

Кроме того, предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным COVID-19. Также предлагается разрешить создание специализированных госпиталей без необходимости выполнения ими лицензионных условий деятельности. В частности, такие госпитали предлагают создавать в помещениях других учреждений.

Как писал «Ракурс», ранее в Раде предложили расширить полномочия Кабмина и органов местного самоуправления в вопросах предотвращения распространения COVID-19 в Украине.