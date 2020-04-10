У Раді хочуть змінити правила переміщення на час карантину

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Ракурс

Карантин в Україні діятиме щонайменше до 24 квітня. Тим часом у Верховній Раді хочуть посилити карантинні заходи.

На сайті парламенту зареєстрований законопроект № 3320 «Про внесення змін до закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб“ щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Згідно із законопроектом, парламентарі пропонують на час карантину збільшити повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Зокрема, пропонується надати такі повноваження:

установлювати особливий режим в’їзду, виїзду на території карантину, а у разі необхідності — проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;

створювати на в’їздах, виїздах на територію, де запроваджений карантин, контрольно-пропускні пункти та залучати для роботи в цих пунктах військовослужбовців та інших працівників.

Окрім того, народні депутати пропонують запровадити нові обмеження на виїзд із карантинної території. Згідно із проектом закону, особи, які виявили бажання залишити територію карантину до його відміни, повинні отримати довідку про можливість виїзду із зони карантину протягом інкубаційного періоду хвороби, яка видається за результатами медичного обстеження.

Також законопроектом на період карантину та на 30 днів після його завершення пропонується дозволити обробку персональних даних без згоди особи для протидії поширенню коронавірусу. Органи державної влади зможуть отримати дані про стан здоров’я, місце госпіталізації або самоізоляції, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання, роботи (навчання).

Окрім того, передбачаються заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Також пропонується дозволити створення спеціалізованих шпиталів без необхідності виконання ними ліцензійних умов діяльності. Зокрема, такі шпиталі пропонують створювати у приміщеннях інших закладів та установ.

Як писав «Ракурс», раніше у Раді запропонували розширити повноваження Кабміну та органів місцевого самоврядування в питаннях запобігання поширенню COVID-19 в Україні.