Карантин в Україні: у Раді пропонують надати більше повноважень Кабміну для боротьби з COVID-19

У Раді пропонують надати більше повноважень Кабміну для боротьби з COVID-19. Фото: Кабмін

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Карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня. У зв’язку з цим у Верховній Раді пропонують розширити повноваження Кабміну та органів місцевого самоврядування в питаннях запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

Відповідні зміни до законопроекту «Про внесення змін до закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб“ щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» підготував комітет з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування. Про це йдеться у повідомленні на сторінці комітету в Facebook.

Законопроектом пропонується надати Кабінету міністрів право визначати порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервація), госпіталізації до спеціалізованих лікарень. Також проектом закону пропонується чітко визначити поняття самоізоляції та обсервації.

Згідно з законопроектом, місцеві органи влади в умовах карантину отримають законне право не лише встановлювати особливий режим в’їзду, виїзду на територію, де запроваджений карантин, але і правила переміщення цією територією. Також місцеві органи влади отримають право утворювати спеціалізовані лікарні для додаткового забезпечення надання медичної допомоги хворим.

Окрім того, законом пропонується дозволити обробку персональних даних без згоди особи, якщо це стосуватиметься протидії поширенню коронавірусу. Зокрема органи зможуть отримати доступ до інформації, що стосується стану здоров’я.

Комітет пропонує для боротьби з COVID-19 закладам охорони здоров’я залучати додаткових медпрацівників та укладати з ними контракт.

Нагадаємо, карантин у Київській області можуть продовжити до осені, якщо громадяни не будуть дотримуватися заборон, які вже запроваджено в країні. Окрім того, влада регіону попередила про оголошення режиму максимального обмеження пересування в області у найближчі вихідні.