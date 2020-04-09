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У світі триває боротьба із коронавірусом, фото: BBC

Епідемія коронавірусу: британські журналісти показали, як лікують важкохворих пацієнтів у Лондоні (ВІДЕО)

9 кві 2020, 18:51
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Британський телеканал BBC показав, як відбувається боротьба з коронавірусом у лікарні Університетського коледжу Лондона, відділення якої переобладнали під палати для хворих на COVIS-19.

Журналісти провели день із медиками у відділі інтенсивної терапії, повідомляється на сайті телеканалу.

Багато з пацієнтів там перебувають у важкому стані. Медики наголошують, що вірус в організмі людини розвивається дуже швидко.

Я працюю в реанімації майже 23 роки і ніколи не бачила нічого схожого, — розповіла виданню один із медиків.

Лікарі, які там працюють, зазначають, що очікували напливу пацієнтів похилого віку, однак в реанімацію потрапляють люди різного віку і не завжди з проблемами зі здоров’ям.

Робоча зміна у цьому відділенні триває 12 годин і, як правило, досягає 60 годин у тиждень.

У захисному одязі неможливо перебувати понад дві години: починається нестерпний головний біль, пересихає в роті, і ти повинен знімати його з себе, — розповів журналістам один із медиків.

Зазначається, що пік епідемії в Британії ще не досягнуто.

Наразі кількість виявлених випадків коронавірусу у Великій Британії сягнула понад 61 тис., майже 8 тис. людей померли.

Нагадаємо, кількість виявлених у світі випадків коронавірусу перевищила 1,5 млн.


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