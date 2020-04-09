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В мире продолжается борьба с коронавирусом, фото: BBC

Эпидемия коронавируса: британские журналисты показали, как лечат тяжелобольных пациентов в Лондоне (ВИДЕО)

9 апр 2020, 18:51
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Британский телеканал BBC показал, как происходит борьба с коронавирусом в больнице Университетского колледжа Лондона, отделения которой переоборудовали под палаты для больных COVIS-19.

Журналисты провели день с медиками в отделе интенсивной терапии, сообщается на сайте телеканала.

Многие из пациентов там находятся в тяжелом состоянии. Медики отмечают, что вирус в организме человека развивается очень быстро.

Я работаю в реанимации почти 23 года и никогда не видела ничего похожего, — рассказала изданию один из медиков.

Врачи, которые там работают, отмечают, что ожидали наплыва пациентов пожилого возраста, однако в реанимацию попадают люди разного возраста и не всегда с проблемами со здоровьем.

Рабочая смена в этом отделении продолжается 12 часов и, как правило, достигает 60 часов в неделю.

В защитной одежде невозможно находиться более двух часов: начинается нестерпимая головная боль, пересыхает во рту, и ты должен снимать его с себя, — рассказал журналистам один из медиков.

Отмечается, что пик эпидемии в Британии еще не достигнут.

В настоящее время количество обнаруженных случаев коронавируса в Великобритании превысило 61 тыс., почти 8 тыс. человек умерли.

Напомним, количество обнаруженных в мире случаев коронавируса превысило 1,5 млн.


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