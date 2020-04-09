США обогнали Испанию по количеству смертей от COVID-19, в Италии рекордное число выздоровлений, фото — Pixabay

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Коронавирус свирепствует в США. Штаты вышли на второе место по количеству жертв COVID-19 в мире, обогнав Испанию. В стране за сутки умерли 1 тыс. 965 человек. Всего в стране вирус унес жизни уже почти 15 тыс. американцев, 4,5 тыс. из них умерли в Нью-Йорке.

Штаты по количеству смертей опередили Испанию, в которой, правда, количество инфицированных почти втрое меньше, чем в США (435 тыс и 138 тыс. соответственно).

По данным Университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки (8 апреля) в мире выявлено более 80 тыс. новых случаев коронавируса. Всего число инфицированных в мире минувшей ночью превысило 1,5 млн человек, умерли 88,5 тыс.

В Италии в среду зарегистрировали рекордное количество выздоровлений от коронавируса за сутки — почти 3 тыс. Власти признают, что ситуация начинает улучшаться, однако о снятии карантина пока не говорят. Число умерших за сутки здесь еще высоко (542), хотя оно и снизилось по сравнению с предыдущим днем ​​(604).

Общее количество жертв коронавируса с начала эпидемии в Италии превысило 17,6 тыс. В настоящее время в стране больны COVID-19 95 тыс. 262 человека.

В Британии в среду зафиксировали рекордное количество смертей — за сутки умерли 938 пациентов. Всего в стране уже более 7 тыс. летальных исходов, 61,5 тыс. человек заразились.

Мэр Лондона Садок Хан сказал в эфире BBC, что от пика эпидемии Британию отделяют полторы-две недели, поэтому введенный в стране карантин вряд ли снимут в ближайшие дни или недели.

Между тем состояние здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона, который третью ночь находится в отделении реанимации, улучшается.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)