Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136457-koronavirus-v-chernovcah-za-poslednie-sutki-zafiksirovany-dve-smerti-oga.html

Ракурс

Коронавирус за последние сутки унес жизни двух человек в Черновицкой области. Обе жертвы COVID-19 длительное время лечились дома самостоятельно и страдали от хронических заболеваний сердца.

Вчера вечером в Глыбокской центральной районной больнице от коронавируса скончался 59-летний житель села Каменка, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминстрации в Facebook.

Мужчина заболел 22 марта, но до 4 апреля занимался самолечением дома. Он самостоятельно обратился в больницу и в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию. Экспресс-тест подтвердил наличие в организме COVID-19. Результаты ПЦР-теста еще не готовы. Мужчина страдал от гипертонической болезни, аритмии и ишемической болезни сердца.

Еще одна смерть от коронавируса была зафиксирована вчера в Черновицкой городской больнице. От инфекции скончалась женщина 1949 года рождения. Она заболела 31 марта, но к врачам за помощью решила не обращаться и занималась самолечением дома.

Спустя неделю женщина обратилась в больницу и в тяжелом состоянии была помещена в реанимацию. Пациентка находилась на кислородной дотации. Женщина также страдала от ишемической болезни сердца и гипертонии.

Как ранее писал «Ракурс», в Черновицкой детской областной больнице в реанимации находятся двое маленьких детей. У маленьких пациентов подозревают коронавирус, дети находятся на кислородной дотации.