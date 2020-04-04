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Ракурс
Очереди за продуктами и пустые улицы: как в Черновцах придерживаются «комендантского часа», фото — Pavlovskiy News

Очереди за продуктами и пустые улицы: как в Черновцах придерживаются «комендантского часа» (ФОТО, ВИДЕО)

4 апр 2020, 16:48
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Карантин в Черновцах дополнен отдельным требованием местных властей. Вчера председатель ОГА Сергей Осачук анонсировал двухдневное максимальное ограничение любого передвижения людей в регионе.

Черновчане послушались главу администрации и улицы города опустели. Однако перед этим сотни людей штурмовали магазины, чтобы запастись продуктами.

Очереди за продуктами и пустые улицы: как в Черновцах придерживаются «комендантского часа», фото — "Молодой буковинец"

Очереди за продуктами и пустые улицы: как в Черновцах придерживаются «комендантского часа», фото — Pavlovskiy News

За час до начала режима максимального ограничения передвижения на двое суток в областном центре образовались огромные очереди под продуктовыми и продовольственными магазинами.

Впоследствии улицы опустели. Записи с веб-камер видеонаблюдения на улицах Черновцов показывают, что большинство жителей все же прислушались и изолировались дома. Только на некоторых улицах в центре города можно увидеть редких пешеходов.

Очереди за продуктами и пустые улицы: как в Черновцах придерживаются «комендантского часа», фото — Pavlovskiy News

В то же время часть жителей выражает в соцсетях возмущение заявлением председателя Черновицкой ОГА об усилении карантинных ограничений. Онj якобы вызвало панику и ажиотаж.

Сегодня Осачук в новом обращении рассказал, что власть будет проводить дезинфекцию дорог три раза в день.

Хотим стать первым регионом, где начинается динамика на понижение, — заявил председатель ОГА, но отметил, что число инфицированных возросло — вчера вечером было 202, а сегодня утром — 225.

Вчера Осачук в Фейсбуке анонсировал с 13.00 субботы до 6.00 понедельника режим максимального ограничения любого передвижения людей. При этом он призвал земляков запастись продуктами.

Сейчас Черновицкий регион находится на лидирующих позициях по количеству подтвержденных случаев COVID-19. Впереди только столица с 215 инфицированными.

Источник: Ракурс


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