В Москве подняли истерику из-за отказа ООН отменить санкции в связи с пандемией, фото — Дело

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Санкции против России остаются и это вызывает истерики Москвы. Очередная произошла сегодня — так МИД РФ отреагировал на провал в ООН их инициативы избавиться от санкций на фоне мирового коронавирусного кризиса.

Москва взорвалась негодованием, поскольку провалилась попытка проголосовать их вариант резолюции по координации усилий в борьбе с пандемией. В официальном комментарии МИД России, который распространил официальный сайт ведомства, говорится, что Российская Федерация «настоятельно призывает укрепить международную солидарность перед лицом пандемии COVID-19» и приветствует резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о солидарности в борьбе с пандемией.

Однако россияне возмутились, что в ООН отказались консенсусно принять их проект Декларации о солидарности в борьбе с пандемией. Этому, по словам россиян, помешали США, Великобритания и ЕС, которые поддержали Украину и Грузию.

В МИД РФ считают, что эти страны «даже на фоне глобальной эпидемической угрозы не считали возможным отказаться от политизированных подходов» и «не распрощались со своей санкционной политикой».

Напомним, что 3 апреля Генеральная ассамблея ООН отклонила инициативу России об отмене односторонних санкций из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. В то же время приняли резолюцию «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием», которая призывает «активизировать международное сотрудничество» для противодействия пандемии.

Россия же настаивала на своем варианте резолюции под названием «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом-2019 (COVID-19)». Он содержал требование об отмене международных санкций.