«Консультативный совет Ермака» заблокировали ФРГ и Франция, в Москве — истерика, фото — Фокус

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Консультативный совет, скорее всего, будет продолжать жить в мечтах Москвы и главы руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Его создание в рамках трехсторонней контактной группы блокируется Парижем и Берлином.

Россияне обвинили именно Германию и Францию ​​в срыве создания консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. В официальном комментарии Министерства иностранных дел РФ по переговорам ТКГ в Минске говорится, что от соглашения о создании консультативного совета с участием представителей ДНР-ЛНР Киев отказался под давлением Франции и Германии.

К сожалению, после потепления, прорыва стали происходить странные вещи. Во время телефонных переговоров помощники «нормандских» лидеров Берлина и Парижа под различными предлогами избегали поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Создается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает положительную динамику, — говорится в комментарии, который вечером 2 апреля опубликовал сайт российского МИД.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что формирование консультативного совета находится на паузе, а формат и статус участников трехсторонней контактной группы остаются неизменными.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который 11 марта договорился о создании консультативной группе, на брифинге 1 апреля сообщал, что Киев все еще готов продолжать переговоры.

Напомним, что сообщение о создании совместного с боевиками органа вызвало волну возмущения в Украине. Во время онлайн-заседания ТКГ 25 марта это решение не подписали. Переговорными сторонами в консультативной группе впервые должны были стать только делегации Киева и ОРДЛО. Париж, Берлин, ОБСЕ и Москва получали бы статус наблюдателей.