Консультативный совет с ОРДЛО: Ермак выдвинул новую версию о «незапятнанных кровью переговорщиках», фото — Корреспондент

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Консультативный совет в политической подгруппе трехсторонней группы в Минске создают якобы ради того, чтобы прекратить монополию так называемых ДНР-ЛНР в переговорном процессе.

В него со стороны боевиков якобы войдут общественные деятели, которые не связаны с сепаратистами. Об этом сегодня на брифинге рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он заверил, что позиция Киева неизменна: Украина никогда не вела переговоры с так называемыми ЛНР-ДНР, террористами, сепаратистами. Ермак напомнил, что в минских договоренностях есть подписи представителей ЛНР-ДНР и пункт о том, что Украина должна согласовать некоторые вопросы с представителями территорий. Он утверждает, что представители ЛНР-ДНР не являются участниками трехсторонней контактной группы.

Они не являются стороной и никогда ею не станут. Мы готовы говорить с нашими гражданами, проживающими на оккупированной территории Донбасса, не запятнанными кровью. Мы хотели прекратить монополию на представительство отдельных районов Донбасса со стороны ЛНР-ДНР и этот координационный совет является реализацией этой идеи, — рассказал глава ОП.

Ермак заявил, что вопрос консультационного совета решат после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

Все остальное вы видели, добрые люди выложили это в интернете. Украинская власть хотела, чтобы участниками этого совета были общественные деятели, церковники. Сейчас консультации продолжаются, решение о совете будет принято позже, — сообщил Ермак и добавил, что этот вопрос не входит в пакет договоренностей относительно следующего обмена.

Он предположил, что, возможно, через две-три недели Киев, Москва и боевики начнут проводить новые обмены.

Напомним, что вчера глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что процесс формирования так называемой консультативного совета не развивается. По его мнению, 11 марта в Минске подписали только протокол о результатах заседания, а приложение к протоколу, в котором описан формат консультативного совета, не подписано.

В Минске 11 марта глава Офиса президента Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак договорились ввести консультативный совет в состав политической подгруппы ТКГ. Это должно было произойти после консультаций с представителями ОБСЕ, Берлина и Парижа относительно выполнения договоренностей, которых достигли во время саммита в Париже.