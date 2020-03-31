Консультативна рада з ОРДЛО: Єрмак висловив нову версію про «незаплямованих кров’ю переговорників», фото — Кореспондент

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Консультативну раду у політичній підгрупі тристоронньої групи у Мінську створили начебто через те, щоб припинити монополію так званих ДНР-ЛНР у переговорному процесі.

У неї з боку бойовиків нібито увійдуть громадські діячі, які не пов’язані з сепаратистами. Про це сьогодні на брифінгу розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він запевнив, що позиція Києва незмінна: Україна ніколи не вела переговори з так званими ЛНР-ДНР, терористами, сепаратистами. Єрмак нагадав, що у мінських домовленостях є підписи представників ЛНР-ДНР і пункт про те, що Україна має погодити деякі питання з представниками територій. вІн переконує, що представники ЛНР-ДНР не є учасниками тристоронньої контактної групи.

Вони не є стороною і ніколи не стануть. Ми готові говорити з нашими громадянами, які проживають на окупованій території Донбасу, які не заплямовані кров’ю. Ми хотіли припинити монополію на представництво окремих районів Донбасу з боку ЛНР-ДНР і ця координаційна рада є реалізацією такої ідеї, — розповів глава ОП.

Єрмак заявив, що питання консультаційної ради вирішать після консультацій з Німеччиною, Францією і ОБСЄ.

Все інше ви бачили, добрі люди виклали це в інтернеті. Українська влада хотіла, щоб учасниками цієї ради були громадські діячі, церковники. Зараз консультації продовжуються, рішення щодо ради буде ухвалене згодом, — повідомив Єрмак і додав, що це питання не входить у пакет домовленостей щодо наступного обміну.

Він припустив, що, можливо, через два-три тижні Київ, Москва і бойовики почнуть проводити нові обміни.

Нагадаємо, що вчора очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що процес формування так званої консультативної ради не розвивається. На його думку, 11 березня в Мінську підписали тільки протокол про результати засідання, а додаток до протоколу, у якому описано формат консультативної ради, не підписаний.

У Мінську 11 березня очільник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак домовилися запровадити консультативну раду в складі політичної підгрупи ТКГ. Це мало статися після консультацій з представниками ОБСЄ, Берліна та Парижу щодо виконання домовленостей, про які домовилися під час саміту в Парижі.