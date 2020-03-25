Зеленський під тиском Росії пішов на переговори з сепаратистами Донбасу, скріншот Le Figaro

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ДНР-ЛНР Київ визнає стороною переговорів, а президент України Володимир Зеленський під тиском Росії погоджується вести переговори на рівних зі збройними угрупованнями на сході країни.

Про це написала одна із найвпливовіших французьких газет Le Figaro. Журналіст і кінодокументаліст Стефан Сіоан, який живе і працює в Києві, розповів французьким читачам, що 11 березня Зеленський під орудою керівника свого офісу Андрія Єрмака «повів свою країну до підписання документа, який прямо визнає самопроголошені утворення в Донецьку і Луганську за легітимні політичні сторони переговорів». Це зроблено під політичним і воєнним тиском Росії.

Такий маневр дозволяє Росії відійти з передової в тил, отримавши у так званій «консультативній раді» статус гаранта-спостерігача, як і Франція, і Німеччина.

Це велика перемога росіян, які дуже активно підштовхували Київ до переходу на їхній погляд на мінські домовленості. Київ здався, тому у Донецьку святкують. Їхній лідер Пушилін уже заявив, що започаткований «прямий діалог», — йдеться в статті.

Видання вважає, що українська влада використовує коронавірус для того, щоб протягнути таке непопулярне рішення. Автор стверджує, що навіть поза патріотичними колами виникло занепокоєння, воно охоплює і прихильників Зеленського.

Він нагадує, як 60 депутатів від президентської партії «Слуга народу» підписали різкого листа до Зеленського із засудженням «непрозорих переговорів із Росією», який став першим публічним ляпасом для Зеленського.

Один із перших підписантів — нардеп Єгор Чернов, російськомовний виходець зі сходу України. Він запевнив, що не може бути й мови про те, щоб залагодити конфлікт інакше як із Росією-агресором.

Зеленський іде по краю ущелини, бо навіть близький друг президента Олександр Ткаченко, якого він хотів зробити мером Києва, підписав того листа. Ляпас може мати руйнівні наслідки в час, коли партія Зеленського збирається ухвалювати важливі закони за підтримки проросійських сил, — пише Le Figaro.

Нагадаємо, що сьогодні в режимі відеоконференції відбуватиметься чергове засідання ТКГ. На ньому мають розглянути й створення консультативної ради, про яку домовилися на початку березня. У Раді опозиція зареєструвала постанову, у якій пропонує парламенту засудити дії очільника Офісу президента і проводити переговори у мінському форматі під контролем Ради.