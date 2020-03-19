Опозиція внесла у Раду постанову про антиконституційність домовленостей Єрмака у Мінську, фото — Офіс президента

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Домовленості у Мінську, яких досяг голова Офісу президента України Андрій Єрмак стали предметом критики постанови Верховної Ради, яку внесли до парламенту понад 50 нардепів.

Як свідчить профайл постанови № 3229 «Про результати роботи засідання тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року в м. Мінськ, Республіка Білорусь», її вніс 51 депутат із фракцій «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина», а також депутатської групи «За майбутнє". Постанову 19 березня спрямували на розгляд керівництву парламента.

У постанові засуджуються дії українських переговорників у Мінську, які погодилися заснувати консультативну раду (разом із представниками так званих ДНР та ЛНР) у політичній підгрупі в тристоронній контактній групі. Це сталося 11 березня й експерти, ЗМІ та частина нардепів трактує створення такого органу як зміну статусу РФ, а саме її вихід із учасників переговорного процесу і сторони конфлікту та закріплення за росіянами статусу гаранта домовленостей (на рівні із ОБСЄ, ФРН та Францією).

Проект постанови пропонує Раді постановити, що документи, погоджені і підписані 11 березня 2020 року на засіданні ТКГ в Мінську суперечать Конституції України, а також закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Нардепи, що подали проект постанови, вимагають вважати неприпустимим подальше підписання представниками України будь-якого рішення про створення чи заснування консультативної ради, а також надалі проводити переговори з мирного врегулювання безпосередньо з офіційними представниками Російської Федерації — «як держави, що вчинила збройну агресію проти України».

Раніше керівник пропрезидентської фракції у Раді Давід Арахамія запевнив, що угоди із так званими ДНР і ЛНР не будуть підписаними у Мінську без інформування «Слуги народу».

Нагадаємо, що Рада до 3 квітня пішла на карантин — працювати у комітетах.