Угода Києва з бойовиками: Арахамія заявив про обіцянку Єрмака "нічого не підписувати" без консультацій з СН, фото — eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n135304-iermak-obicyav-bez-nas-nichogo-ne-pidpysuvaty-u-minsku-arahamiya.html

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Угоди із так званими ДНР і ЛНР не будуть підписаними у Мінську без інформування провладної фракції «Слуга народу». Про це заявив її керівник Давід Арахамія на брифінгу у Раді 17 березня.

В «слуги» запитали щодо розколу, який стався в СН після того, як у ЗМІ потрапили чернетки домовленостей у тристоронній контактній групі, які досягли на початку березня у Мінську. Арахамія відповів, що конфлікт всередині фракції вичерпано, оскільки керівник Офісу президента Андрій Єрмак начебто пообіцяв депутатам монобільшості, якщо буде щось підписувати у ТКГ, то спочатку прийде на фракцію СН і пояснить нардепам логіку дій.

Це була суто комунікативна ситуація. Інформація в нет потрапила до брифінгу Єрмака, який пояснив, що там відбувалося. А перед цим були нефахові висловлювання, на які повелися наші нардепи, — пояснив Арахамія суть конфлікту у своїй фракції, коли декілька десятків нардепів написали лист-звернення до президента з вимогою зупинити підкилимні домовленості із бойовиками.

Арахамія розповів на брифінгу, що фракція організувала зустріч з Єрмаком, після якої «багато людей відкликали заяву». Він виправдовував позицію Єрмака, оскільки також вважає, що коли тривають переговори, то «до фінальних підписань не можна все говорити».

Якщо ви комунікуєте, то ви іншій стороні даєте привід дізнатися свою стратегію. Коли люди побачили суть, то зрозуміли, що ніякої зради немає, — розповів керівник фракції СН.

Єрмак раніше пояснював, що пункт про створення консультативної групи в ТКГ, у якій будуть лише Київ, фейкові ДНР та ЛНР не має юридичної сили — це лише декларація. 13 березня в соцмережах опублікували звернення до Зеленського у відповідь на пояснення Єрмака щодо створення так званої спільної консультативної ради.