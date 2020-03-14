Єрмак виправдався за угоду з терористами ЛДНР. Фото: Обозреватель

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Андрій Єрмак, глава Офісу президента, підтвердив, що він дійсно підписав угоду про створення спільної групи між Україною і терористами ЛДНР. Але у своє виправдання він заявив, що ця угода не має юридичної сили — це лише декларація.

За його словами, ні про які прямі погрози не йдеться. Про це він розповів в ефірі програми «Свобода слова».

Хочу підкреслити з повною відповідальністю, що ніяких кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників так званих ОРДЛО та їхнього визнання, не існує, — заявив Єрмак.

Він також зазначив, що сторонами конфлікту в тристоронньої контактній групі є Україна та Росія. Його слова також підтвердив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який заявив, що на сході України триває гібридна війна.

Нагадаємо, раніше Єрмак поставив свій підпис під мінським протоколом. Протокол про досягнуті угоди також був підписаний заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та представниками ЛДНР Ніконоровим иа Дейнегою. Це означає, що Єрмак став першою посадовою особою України, яка підписала спільний документ з бойовиками ЛДНР.