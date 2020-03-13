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Ракурс
Андрій Єрмак. Фото: From-UA

Єрмак підписав угоду з терористами ЛДНР — журналістка

13 бер 2020, 20:20
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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак поставив свій підпис під мінським протоколом. Протокол про досягнуті угоди також був підписаний заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Також документ був підписаний представниками ЛДНР Ніконоровою і Дейнегою. Це означає, що Єрмак став першою посадовою особою України, що підписала спільний документ з бойовиками ЛДНР, повідомила в Facebook журналістка Наталія Седлецька.

Як відомо, до цього з представниками бойовиків зустрічалися лише представники України, які не мали офіційних владних посад і не перебували на держслужбі.

Седлецька зазначила, що поруч з підписом Єрмака не вказана його посада, там стоїть тільки слово «Згоден». Так само виглядає під документом і підпис Козака.

Підпис Андрія Єрмака. Фото: FacebookДля порівняння Седлецька опублікувала скріншот підпису Єрмака, який він ставив під «газовими угодами».

Підпис Андрія Єрмака. Фото: FacebookЖурналістка додала, що Дейнегу розшукує Служба безпеки України, а також є рішення суду про його затримання. Дейнегу підозрюють у захопленні державної влади і тероризмі.

Як раніше писав «Ракурс», Єрмак заявляв, що Україна не піде на правове визнання представників ОРДЛО і на прямі переговори з ними. Хоча підпис Єрмака під мінським протоколом свідчить про зворотне.

Джерело: Ракурс


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