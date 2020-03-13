Єрмак уникає терміну ОРДЛО, називаючи ватажків терористів «представниками територій»

Єрмак уникає терміну ОРДЛО, називаючи їх “представниками територій”

https://racurs.ua/ua/n135135-iermak-unykaie-terminu-ordlo-nazyvauchy-yih-predstavnykamy-terytoriy.html

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Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, розповів про скандальну Консультаційну раду, рішення щодо створення якої 11 березня погодили на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Нагадаємо, що у разі створення цього органу Київ визнає суб'єктність ОРДЛО, а Росія статус країни-агресора змінить на гаранта-спостерігача.

Згідно з домовленостями сторін у Мінську до складу так званої Консультаційної ради мали увійти, зокрема, 10 представників від України і 10 представників ОРДЛО. Журналісти запитували в очільника ОП, яким чином відбуватиметься відбір до складу цієї ради. Водночас Єрмак почав наполягати на тому, що термін ОРДЛО юридично у документах ніде не вживається і називав їх просто «представниками територій».

У пакеті мінських домовленостей ні про які так звані ОРДЛО не йдеться. Так само не йдеться про так звані ОРДЛО у документі, про який ми говоримо (протокол ТКГ від 11 березня — ред.). Ми говоримо про представників територій окремих районів Донецької та Луганської областей, — заявив Єрмак.

Також він додав, що механізм, згідно з яким відбиратиметься відбір представники від України і від окупованих територій до ради, ще допрацьовується.

Я можу вам сказати, що якщо Консультаційну раду буде створено, то безумовно від України це будуть дійсно фахівці, патріотичні й авторитетні люди в Україні і світі. Сьогодні ми думаємо і консультуємося щодо цих кандидатур, — уточнив Єрмак.

Разом з тим журналісти продовжували запитувати у чиновника, хто ж представлятиме ОРДЛО у цій раді.

Будемо дивитися… Вони підписали протокол, як спостерігачі на засіданні ТКГ у Мінську, — відповів Єрмак на запитання журналістів.

Нагадаємо, 13 березня Єрмак висунув низку аргументів щодо того, що під ОРДЛО варто розуміти ті території двох областей, які вказані в українському законодавстві, а не лише непідконтрольні Україні. А ще не створена Консультативна рада діятиме лише у політичній підгрупі ТКГ, як дорадчий орган для розгляду питань, прописаних в мінських домовленостях. За словами Єрмака, підписи представників терористичних організацій, які контролюють ОРДЛО, на опублікованих документах представлені як підписи спостерігачів, а не учасників процесу. Глава ОП також твердив, що на самих мінських угодах стоять такі ж підписи. Хоча у 2015 році Захарченко та Плотницький ставили свої підписи як ніхто, а у 2020 році дехто Ніконоров і Дейнего вже називаються у документах «повноважні представники ОРДЛО».