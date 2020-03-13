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Ермак избегает выражения ОРДЛО, называя вожаков террористов «представителями территорий»

Ермак избегает выражения ОРДЛО, называя вожаков террористов «представителями территорий»

13 мар 2020, 16:26
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Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, рассказал о скандальном Консультационном совете, решение о создании которого 11 марта согласовали на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Напомним, что в случае создания этого органа Киев признает субъектность ОРДЛО, а Россия сменит статус страны-агрессора на гаранта-наблюдателя.

Согласно договоренностям сторон в Минске в состав так называемого Консультационного совета должны были войти, в частности, 10 представителей от Украины и 10 представителей ОРДЛО. Журналисты спрашивали у главы ОП, каким образом будет происходить отбор в состав этого совета. В то же время Ермак начал настаивать на том, что выражение ОРДЛО юридически в документах нигде не употребляется и называл их просто «представителями территорий».

В пакете минских договоренностей ни о каких так называемых ОРДЛО речь не идет. Так же не идет речь о так называемых ОРДЛО в документе, о котором мы говорим (протокол ТКГ от 11 марта — ред.). Мы говорим о представителях территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — заявил Ермак.

Также он добавил, что механизм, согласно которому будет осуществляться отбор представителя от Украины и от оккупированных территорий в совет, еще разрабатывается.

Я могу вам сказать, что если Консультационный совет будет создан, то безусловно от Украины это будут действительно специалисты, патриотические и авторитетные люди в Украине и мире. Сегодня мы думаем и консультируемся относительно этих кандидатур, — уточнил Ермак.

Вместе с тем журналисты продолжали спрашивать у чиновника, кто будет представлять ОРДЛО в этом совете.

Увидим… Они подписали протокол, в качестве наблюдателей на заседании ТКГ в Минске, — ответил Ермак на вопросы журналистов.

Напомним, 13 марта Ермак выдвинул ряд аргументов относительно того, что под ОРДЛО следует понимать те территории двух областей, которые указаны в украинском законодательстве, а не только неподконтрольные Украине. По его словам, еще не созданный Консультативный совет будет действовать лишь в политической подгруппе ТКГ, как совещательный орган для рассмотрения вопросов, прописанных в минских договоренностях. По словам Ермака, подписи представителей террористических организаций, контролирующих ОРДЛО, на опубликованных документах представлены как подписи наблюдателей, а не участников процесса. Глава ОП также утверждал, что на самых минских соглашениях стоят такие же подписи. Хотя в 2015 году Захарченко и Плотницкий ставили свои подписи как никто, а в 2020 году некие Никоноров и Дейнего уже называются в документах «полномочные представители ОРДЛО».

Єрмак уникає терміну ОРДЛО, називаючи терористів “представниками територій”

Источник: Ракурс


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