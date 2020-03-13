Єрмак: Про визнання ОРДЛО не йдеться, навіть Росія їх не визнала

https://racurs.ua/ua/n135128-iermak-pro-vyznannya-ordlo-ne-ydetsya-navit-rosiya-yih-ne-vyznala.html

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Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, прокоментував скандальне рішення щодо створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія з агресора опиняється у статусі гаранта-спостерігача на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Визнання ОРДЛО — це юридичний факт, юридична дія, про визнання не йдеться. Навіть Росія їх не визнала… Про так звані ОРДЛО в документах не йдеться, вони підписали протокол як спостерігачі в мінській групі, — заявив під час сьогоднішнього брифінгу за результатами засідання РНБО Єрмак.

Глава Офісу президента також визнав, що 12 березня він літав на переговори з ОРДЛО та Росією до Мінська. Водночас підписання скандального документу Тристоронньої контактної групи він не вважає капітуляцією української сторони.

Впродовж усіх років єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ і Росією, це були представники ОРДЛО… Українські громадяни, які проживають на окупованих територіях мають висловлювати свою позицію з цих питань. Тому на останній зустрічі в Мінську ми заявили про необхідність створення Консультативної ради як дорадчого органу, який створюється в політичній підгрупі ТКГ. Цей орган може розглядати питання, які узгоджені у пакеті мінських домовленостей і давати свої пропозиції, — заявив Єрмак.

На його думку, у Мінську сторони говорили про створення платформи, де громадяни України зможуть консультуватися з приводу різних питань в рамках Мінська.