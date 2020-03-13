Ермак: О признании ОРДЛО речь не идет, даже Россия их не признала

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Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, прокомментировал скандальное решение о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия с агрессора оказывается в статусе гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Признание ОРДЛО — это юридический факт, юридическое действие, о признании речь не идет. Даже Россия их не признала… О так называемых ОРДЛО в документах не говорится, они подписали протокол в качестве наблюдателей в минской группе, — заявил в ходе сегодняшнего брифинга по результатам заседания СНБО Ермак.

Глава Офиса президента также признал, что 11 марта он летал на переговоры с ОРДЛО и Россией в Минск. В то же время подписание скандального документа он не считает капитуляцией украинской стороны.

На протяжении всех лет единственными представителями, которые присутствовали вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией, это были представители ОРДЛО… Украинские граждане, проживающие на оккупированных территориях должны выражать свою позицию по этим вопросам. Поэтому на последней встрече в Минске мы заявили о необходимости создания Консультативного совета как совещательного органа, который создается в политической подгруппе ТКГ. Этот орган может рассматривать вопросы, согласованные в пакете минских договоренностей и давать свои предложения, — заявил Ермак.

По его мнению, в Минске стороны говорили о создании платформы, где граждане Украины смогут консультироваться по поводу различных вопросов в рамках Минска.