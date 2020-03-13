Довыборы в 179 округе могут отменить. Фото: 112 Украина

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Центральная избирательная комиссия будет решать вопрос дополнительных выборов народного депутата на избирательном округе № 179 в Харьковской области.

Выборы в этом округе запланированы на 15 марта. В Харькове состоялось заседание Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На комиссии рассматривался план действий в связи с карантином по коронавирусу, поднимался вопрос довыборов. Об этом 12 марта сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Status Quo.

Мы отметили это в протоколе, который будет направлен в Центральную избирательную комиссию и Совет национальной безопасности и обороны. На данный момент вопрос не решен. Члены некоторых комиссии заявили, что отказываются работать, так как понимают, что за день участок могут посетить до 2 тыс. человек. Окончательное решение будет принимать ЦИК, — отметил глава области.

По информации, KH.ua многие члены избирательных участков боятся идти на работу в день довыборов. Люди надеются, что от властей будут какие-то официальные разъяснения.

У меня ребенок школьного возраста, страшновато. Всем страшно, должен сказать. Я был на работе, как раз начали только объяснять все угрозы. В пятницу у нас мероприятия предназначены, будем, надеюсь, обсуждать, — рассказал член одной из комиссий Виталий.

Все члены комиссий, с которыми общались журналисты утверждают, что боятся заразиться коронавирусом. Заявляют, что, когда соглашались на эту работу зимой, никто и представить не мог, что будет введен карантин в Украине.

Тем временем в социальных сетях распространяется неподтвержденная информация о том, что в Харьковской области находится потенциально больной коронавирусом мужчина. Пишут, что сегодня с подозрением на COVID-19 госпитализировали жителя Краснограда, который недавно вернулся из Чехии. Результатов теста на инфекцию пока нет, как и официального подтверждения этих данных.

Ранее сообщалось, что за несколько недель до довыборов на 179 округе в Харьковской области была заменена половина членов избирательной комиссии, а также ее председатель. Это может стать причиной срыва выборов.