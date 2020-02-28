КИУ боится срыва довыборов в Харьковской области из-за слуг народа. Фото: ДС

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Ракурс

Довыборы в Верховную Раду Украины могут сорвать на 179 округе в Харьковской области. Там была заменена половина членов избирательной комиссии, а также ее председатель. Все это произошло за несколько недель до довыборов.

В частности, досрочно были прекращены полномочия председателя и члена комиссии от политической партии «Слуга народа», а также заменены четыре члена комиссии, включенных в состав окружной избирательной комиссии по представлению председателя ЦИК. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Причины такого решения остаются непонятными. По оценке КИУ, такое решение было принято достаточно неожиданно и без надлежащего объяснения причин и мотивов такого шага. Соответствующее решение, считают в КИУ, может поставить под сомнение стабильную работу комиссии за две недели до дня голосования и привести к попыткам совершения незаконных действий во время довыборов.

Подобные действия власти могут быть направлены на срыв избирательной кампании, потому что кандидат от «Слуги народа», по прогнозам социологических исследований, проиграет выборы.

КИУ напоминает, что прецеденты использования технологии срыва выборов уже имели место в Украине ранее. В частности, в 2012 году ЦИК приняла решение о невозможности установить результаты на пяти избирательных округах. В комитете призвали международные организации уделить особое внимание этому округу и следить за соблюдением принципов свободного, честного и демократического голосования.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины не нашел в партии «Слуга народа» официальных сотрудников и региональных организаций, которые функционируют.