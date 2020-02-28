КВУ боїться зриву довиборів на Харківщині. Фото: ДС

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Довибори до Верховної Ради України можуть зірвати на 179 окрузі в Харківській області. Там була замінена половина членів виборчої комісії, а також її голова. Все це сталося за декілька тижнів до довиборів.

Зокрема, достроково були припинені повноваження голови та члена комісії від політичної партії «Слуга народу», а також замінені чотири члени комісії, включених до складу окружної виборчої комісії за поданням голови ЦВК. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Причини такого рішення залишаються незрозумілими. За оцінкою КВУ, таке рішення було прийнято досить несподівано і без належного пояснення причин і мотивів такого кроку. Відповідне рішення, вважають в КВУ, може поставити під сумнів стабільну роботу комісії за два тижні до дня голосування і привести до спроб здійснення незаконних дій під час довиборів.

Подібні дії влади можуть бути спрямовані на зрив виборчої кампанії, тому що кандидат від «Слуги народу», за прогнозами соціологічних досліджень, програє вибори.

КВУ нагадує, що прецеденти використання технології зриву виборів вже мали місце в Україні раніше. Зокрема, в 2012 році ЦВК прийняла рішення про неможливість встановити результати на п’яти виборчих округах. У комітеті закликали міжнародні організації приділити особливу увагу цьому округу і стежити за дотриманням принципів вільного, чесного і демократичного голосування.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України не знайшов в партії «Слуга народу» офіційних співробітників і регіональних організацій, які функціонують.