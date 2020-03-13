Довибори в 179 окрузі можуть скасувати. Фото: 112 Україна

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Центральна виборча комісія вирішуватиме питання додаткових виборів народного депутата на виборчому окрузі № 179 у Харківській області.

Вибори в цьому окрузі заплановані на 15 березня. У Харкові відбулося засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На комісії розглядався план дій у зв’язку з карантином по коронавірусу, піднімалося питання довиборів. Про це 12 березня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає Status Quo.

Ми відзначили це в протоколі, який буде направлений до Центральної виборчої комісії та Ради національної безпеки і оборони. На даний момент питання не вирішене. Члени деяких комісії заявили, що відмовляються працювати, так як розуміють, що за день ділянку можуть відвідати до 2 тис. осіб. Остаточне рішення буде приймати ЦВК, — зазначив очільник області.

За інформацією, KH.ua, багато членів виборчих дільниць бояться йти на роботу в день довиборів. Люди сподіваються, що від влади будуть якісь офіційні роз’яснення.

У мене дитина шкільного віку, страшнувато. Всім страшно, мушу сказати. Я був на роботі, якраз почали тільки пояснювати всі загрози. У п’ятницю у нас заходи призначені, будемо, сподіваюся, обговорювати, — розповів член однієї з комісій Віталій.

Всі члени комісій, з якими спілкувалися журналісти стверджують, що бояться заразитися коронавірусом. Заявляють, що, коли погоджувалися на цю роботу взимку, ніхто і уявити не міг, що буде введений карантин в Україні.

Тим часом у соціальних мережах поширюється непідтверджена інформація про те, що в Харківській області знаходиться потенційно хворий коронавірусом чоловік. Пишуть, що сьогодні з підозрою на COVID-19 госпіталізували жителя Краснограда, який нещодавно повернувся з Чехії. Результатів тесту на інфекцію поки немає, як і офіційного підтвердження цих даних.

Раніше повідомлялося, що за декілька тижнів до довиборів на 179 окрузі в Харківській області була замінена половина членів виборчої комісії, а також її голова. Це може стали причиною зірвання виборів.