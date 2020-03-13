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Украина закрывает границы для иностранцев

Украина закрывает границы для иностранцев, прибывших из стран риска украинцев будут отправлять на карантин

13 мар 2020, 15:19
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Пандемия коронавируса стала причиной введения карантина в Украине. Кроме этого, было принято решение о закрытии границ для иностранцев.

Новые ограничения начнут действовать через 48 часов. Их вводят на две недели. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

За эти 48 часов Украине предупредит о закрытии границ все страны и учреждения. Через две недели эти ограничения могут снять или продолжить — все будет зависеть от ситуации, которая сложится.

Все граждане Украины, которые на сегодняшний день находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Однако если они приедут из стран, где наблюдается эпидемия коронавируса, их будут закрывать на обсервацию.

Также Данилов отметил, что через неделю на всех пунктах пропуска будут экспресс-тесты на коронавирус.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях Донбасса, а именно в городе Горловка, по предварительной информации, могут находиться 12 инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 людей.


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