Через 48 годин Україна закриє кордони для іноземців

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Пандемія коронавірусу стала причиною введення карантину в Україні. Окрім цього, було прийнято рішення про закриття кордонів для іноземців.

Нові обмеження почнуть діяти через 48 годин. Їх вводять на два тижні. Про це під час брифінгу в Києві розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За ці 48 годин Україна попередить про закриття кордонів всі країни та установи. Через два тижні ці обмеження можуть зняти або продовжити — все буде залежати від ситуації, що складеться.

Всі громадяни України, які сьогодні перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися до України. Проте якщо вони приїдуть з тих країн, де спостерігається епідемія коронавірусу, їх закриватимуть на обсервацію.

Также Данилов зазначив, що за тиждень всі пункти пропуску матимуть експрес-тести на коронавірус.