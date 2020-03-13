Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Через 48 годин Україна закриє кордони для іноземців

Україна закриває кордони для іноземців, прибулих із країн ризику українців відправлятимуть на карантин

13 бер 2020, 15:19
999

Пандемія коронавірусу стала причиною введення карантину в Україні. Окрім цього, було прийнято рішення про закриття кордонів для іноземців.

Нові обмеження почнуть діяти через 48 годин. Їх вводять на два тижні. Про це під час брифінгу в Києві розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За ці 48 годин Україна попередить про закриття кордонів всі країни та установи. Через два тижні ці обмеження можуть зняти або продовжити — все буде залежати від ситуації, що складеться.

Всі громадяни України, які сьогодні перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися до України. Проте якщо вони приїдуть з тих країн, де спостерігається епідемія коронавірусу, їх закриватимуть на обсервацію.

Также Данилов зазначив, що за тиждень всі пункти пропуску матимуть експрес-тести на коронавірус.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше