Арсен Аваков, фото: Нацгвардія України

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На тимчасово окупованих територіях Донбасу, а саме в місті Горлівка, за попередньою інформацією, можуть перебувати 12 інфікованих новим коронавірусом SARS-CoV-2 осіб.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час сьогоднішнього виїзного засідання уряду.

Тому, за словами Авакова, його відомство пропонує запровадити режим повного обмеження для іноземних громадян на пунктах пропуску у Крим та окупований Донбас.

Громадян України, які мають реєстрацію у непідконтрольних Києву районах, пропонується пропускати лише в одному напрямку — на тимчасово окуповані території.

Якщо громадянин України мешкає в Горлівці, на непідконтрольній окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на неокуповану територію України, доки діє карантин, — наголосив Аваков.

Очільник МВС також уточнив, що попри закриття пунктів пропуску на кордоні українці, які повертатимуться додому з інших країн, зможуть в’їхати.

Нагадаємо, в Україні офіційно виявлено вже три випадки нового коронавірусу.