У Казахстані — перші хворі на COVID-19. Фото: EPA-EFE

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Китайський коронавірус зафіксований у громадян Казахстану. В країні повідомили про перші випадки зараження COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Казахстану Елжан Біртанов повідомив, що в країні виявлені два перші випадки зараження коронавірусом. Про це пише «МК Казахстан».

Це пацієнти, які прибули з Німеччини. Повідомляється, що перший пацієнт прибув до країни 9 березня, другий — 12-го. Наразі обидва госпіталізовані, проте їх самопочуття нормальне, клінічні симптоми відсутні. Пасажири, що летіли одним бортом із зараженими, поміщені на карантин.

Інфіковані ізольовані в інфекційному стаціонарі в Алмати.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

13 березня влада Казахстану оголосили про введення «превентивних заходів», які, окрім іншого, передбачають заборону на заходи з великою кількістю людей.

Також в Естонії введений надзвичайний стан через коронавірус. З 16 березня по 1 травня в країні закриваються школи, спортивні секції, музеї та кінотеатри. Також скасовуються спортивні заходи, театральні вистави, концерти та конференції.

У наземних пунктах, аеропортах і морських портах встановлюється санітарний контроль. Усі громадяни Естонії, а також громадяни з країн з поганою епідеміологічною обстановкою (Китай, Італія, Іран, Південна Корея та інші) після прибуття до країни будуть поміщені на двотижневий карантин.

Також режим НС введений в Болгарії. Там він діятиме до 13 квітня.

Тим часом в Каліфорнії (США) та Парижі (Франція) компанія Disney закриває Disneyland Paris, Walt Disney World і Disneyland в Каліфорнії.

Нагадаємо, Словаччина через коронавірус ввела обмеження на в’їзд. Обмеження почали діяти з 8.00 сьогоднішнього дня. Дозвіл на в’їзд на територію країни буде надаватися тільки громадянам Словаччини та особам, які мають документи про постійне або тимчасове проживання в цій країні.