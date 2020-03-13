Коронавірус продовжує поширюватися Європою

https://racurs.ua/ua/n135093-slovachchyna-cherez-koronavirus-zaprovadyla-obmejennya-na-v-yizd.html

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Обмеження щодо пропуску на територію Словаччини, запроваджені через поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2, починають діяти відсьогодні з 8.00.

Дозвіл на в’їзд на територію країни надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи про постійне або тимчасове проживання в цій країні, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю Чопського прикордонного загону Держприкордонслужби Олену Трачук.

Зазначається, що всі п’ять українських пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

Вчора влада Словаччини оголосила про запровадження на 14 днів надзвичайних заходів у зв’язку із коронавірусом.

Всього у Словаччині наразі виявлено 10 випадків інфікування новим коронавірусом. Випадків смерті від цієї хвороби наразі не зафіксовано. Загалом у світі виявлено вже понад 135 тис. випадків коронавірусу, майже 5 тис. людей померли.

Вперше інфікованих новим коронавірусом виявили в китайському місті Ухані у грудні 2019 року.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні офіційно вже виявлено три випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.