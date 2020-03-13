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Коронавирус продолжает распространяться по Европе, фото:

Словакия из-за коронавируса ввела ограничения на въезд (ДОКУМЕНТ)

13 мар 2020, 09:35
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Ограничения относительно пропуска на территорию Словакии, введенные из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2, начинают действовать с 8.00 сегодняшнего дня.

Разрешение на въезд на территорию страны будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы о постоянном или временном проживании в этой стране, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря Чопского пограничного отряда Госпогранслужбы Елену Трачук.

Отмечается, что все пять украинских пунктов пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Документ: «Нова митниця»

Вчера власти Словакии объявили о введении на 14 дней чрезвычайных мер в связи с коронавирусом.

Всего в Словакии обнаружены 10 случаев инфицирования новым коронавирусом. Случаев смерти от этой болезни в настоящее время не зафиксировано. Всего в мире обнаружено уже более 135 тыс. случаев коронавируса, почти 5 тыс. человек умерли.

Впервые инфицированных новым коронавирусом обнаружили в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Украине официально уже зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.


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