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Инфицированная коронавирусом украинка 8 марта ходила в церковь

Коронавирус в Украине: инфицированная пенсионерка посещала церковь, в Радомышле ввели чрезвычайное положение

12 мар 2020, 22:46
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Коронавирусом в Украине заразились уже три человека, среди них — 71-летняя пенсионерка, жительница Житомирской области. Она 1 марта вернулась из Польши, где могла заразиться.

Симптомы болезни проявились еще 3 марта, однако женщина не обратилась к врачам и не прибегла к самоизоляции. Она продолжала контактировать с людьми, а 8 марта посещала церковь. Об этом рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга, пишет «Житомир.info».

Сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

Состояние женщины средней тяжести, она находится в инфекционном отделении. Медики обнаружили шесть контактных людей, которые вместе с ней проживают. Они находятся дома на обсервации, пока у них нет симптомов коронавируса. Также к ней приезжали четверо гостей: двое — из Радомышля и двое — из Киева. Они тоже будут на обсервации.

В райцентре Радомышль, в котором у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, вводят чрезвычайное положение. Оно предусматривает закрытие развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей. При этом вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района пока не планируют.

Напомним, ранее стало известно о состоянии новых инфицированных коронавирусом украинцев. В Житомирской области заболела 71-летняя пенсионерка. Она находится в состоянии средней тяжести, у нее двустороннее воспаление легких. В Черновицкой области COVID-19 заболел 64-летний мужчина. Его состояние стабильное.


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