В Украине из-за коронавируса закроют около 70% пунктов пропуска на границе. Фото: Госпогранслужба

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Коронавирус в Украине зарегистрирован у трех человек, но в мире объявлена пандемия. В связи с этим правительство Украины приняло решение закрыть большую часть пунктов пропуска на границах страны.

Будет закрыто около 70% пунктов пропуска, это произойдет в ближайшие дни. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Сейчас еще уточняется список пунктов пропуска, которые будут закрыты.

Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована в Правительственном портале, — отметил Шмыгаль.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook добавил, что пункты пропуска с наибольшим потоком товаров закрывать не будут. Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабмину перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики.

Напомним, ранее стало известно о состоянии новых инфицированных коронавирусом украинцев. В Житомирской области заболела 71-летняя пенсионерка. Она находится в состоянии средней тяжести, у нее двустороннее воспаление легких. В Черновицкой области COVID-19 заболел 64-летний мужчина. Его состояние стабильное.