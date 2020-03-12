В Україні через коронавірус закриють близько 70% пунктів пропуску на кордоні. Фото: Держприкордонслужба

https://racurs.ua/ua/n135088-v-ukrayini-cherez-koronavirus-zakryut-blyzko-70-punktiv-propusku-na-kordoni-shmygal.html

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Коронавірус в Україні зареєстрований у трьох осіб, але в світі оголошено пандемію. У зв’язку з цим уряд України прийняв рішення закрити більшість пунктів пропуску на кордонах країни.

Буде закрито близько 70% пунктів пропуску, це станеться в найближчі дні. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

Зараз ще уточнюється список пунктів пропуску, які будуть закриті.

Скорочення пунктів пропуску обумовлено необхідністю посилення епідеміологічного контролю. Офіційна інформація буде опублікована в Урядовому порталі, — зазначив Шмигаль.

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй сторінці в Facebook додав, що пункти пропуску з найбільшим потоком товарів закривати не будуть. Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабміну перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про стан нових інфікованих коронавірусом українців. У Житомирській області захворіла 71-річна пенсіонерка. Вона перебуває в стані середньої тяжкості, у неї двостороннє запалення легенів. У Чернівецькій області на COVID-19 захворів 64-річний чоловік. Його стан стабільний.