Коронавірусний карантин в Україні: які пункти пропуску на кордоні будуть закриті, розповів журналіст (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n135054-koronavirusnyy-karantyn-v-ukrayini-yaki-punkty-propusku-na-kordoni-budut-zakryti-rozpoviv.htmlРакурс
Коронавірус легше попередити, ніж боротися з епідемією. За таким принципом Кабмін ввів в Україні карантин у зв’язку з розповсюдженням SARS-CoV-2 світом. Більшість прикордонних пунктів пропуску планується закрити.
Перелік пропускних пунктів, які повинні бути закриті на час карантину, повинен бути затверджений Кабміном. Але журналіст Віталій Глагола вже опублікував у соцмережах ймовірний список пунктів пропуску, які підлягають закриттю на час карантину.
Журналіст, посилаючись на власні джерела в уряді, повідомив, що зараз закінчується узгодження з країнами ЄС. Рішення Кабміну з даного питання повинно бути винесено завтра, а пункти пропуску з його списку повинні бути закриті завтра ввечері, ймовірно з 20.00.
Глагола стверджує, що деякі вантажні пункти пропуску на кордоні з Молдовою вже почали направляти фури на інші напрямки під різними приводами.
На сьогоднішньому брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко рекомендував українцям тимчасово утриматися від поїздок до країн Євросоюзу, а також максимально обмежити пересування по території України. Також Ляшко додав, що незабаром можуть змінитися пункти в’їзду в Україну.
У багатьох Telegram-каналах з’явилася інформація, що вчора ввечері під час спільної наради ДПС і МОЗ було прийнято рішення про закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу.
Маються на увазі всі автомобільні та пішохідні пункти пропуску у Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Дані пункти пропуску будуть закриті сьогодні близько 22.00 і відкриються тільки 3 квітня. Також повідомляється про закриття вантажних і пасажирських пунктів пропуску «Ізмаїл» і «Орловка» в Одеській області.