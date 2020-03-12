Коронавірусний карантин в Україні. Фото: Новий час

https://racurs.ua/ua/n135054-koronavirusnyy-karantyn-v-ukrayini-yaki-punkty-propusku-na-kordoni-budut-zakryti-rozpoviv.html

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Коронавірус легше попередити, ніж боротися з епідемією. За таким принципом Кабмін ввів в Україні карантин у зв’язку з розповсюдженням SARS-CoV-2 світом. Більшість прикордонних пунктів пропуску планується закрити.

Перелік пропускних пунктів, які повинні бути закриті на час карантину, повинен бути затверджений Кабміном. Але журналіст Віталій Глагола вже опублікував у соцмережах ймовірний список пунктів пропуску, які підлягають закриттю на час карантину.

Журналіст, посилаючись на власні джерела в уряді, повідомив, що зараз закінчується узгодження з країнами ЄС. Рішення Кабміну з даного питання повинно бути винесено завтра, а пункти пропуску з його списку повинні бути закриті завтра ввечері, ймовірно з 20.00.

Глагола стверджує, що деякі вантажні пункти пропуску на кордоні з Молдовою вже почали направляти фури на інші напрямки під різними приводами.

На сьогоднішньому брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко рекомендував українцям тимчасово утриматися від поїздок до країн Євросоюзу, а також максимально обмежити пересування по території України. Також Ляшко додав, що незабаром можуть змінитися пункти в’їзду в Україну.

У багатьох Telegram-каналах з’явилася інформація, що вчора ввечері під час спільної наради ДПС і МОЗ було прийнято рішення про закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу.

Маються на увазі всі автомобільні та пішохідні пункти пропуску у Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Дані пункти пропуску будуть закриті сьогодні близько 22.00 і відкриються тільки 3 квітня. Також повідомляється про закриття вантажних і пасажирських пунктів пропуску «Ізмаїл» і «Орловка» в Одеській області.