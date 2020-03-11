Карантин на три тижні: що планує робити Кабмін через загрозу епідемії коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n134987-karantyn-cherez-koronavirus-i-plan-protyepidemichnyh-zahodiv-ogolosyv-kabmin.html

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Карантин в Україні через епідемію коронавірусу під час сьогоднішнього засідання затвердив Кабмін під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля. Також затверджено заходи, які необхідно вжити задля попередження спалаху COVID-19 в Україні. Зокрема, уряд вирішив виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб.

Задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення, — йдеться у повідомленні Кабміну.

Окрім цього, уряд запропонував запровадити ряд обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Наприклад, проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні, — зазначено на сайті уряду.

Крім того, високопосадовці вирішили закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в аеропорті «Бориспіль».

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України запровадить низку заходів, які повинні допомогти призупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2.