Карантин на три недели: что планирует делать Кабмин из-за угрозы эпидемии коронавируса

https://racurs.ua/n134987-karantin-iz-za-koronavirusa-i-plan-protivoepidemicheskih-meropriyatiy-obyavil-kabmin.html

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Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса во время сегодняшнего заседания утвердил Кабмин под руководством премьера Дениса Шмыгаля. Правительство также утвердило меры, которые необходимо принять для предупреждения вспышки COVID-19 в Украине. В частности, было приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб.

Для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население, — говорится в сообщении Кабмина.

Кроме этого, правительство предложило ввести ряд ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Например, проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели, — говорится на сайте правительства.

Кроме того, чиновники решили закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в аэропорту «Борисполь».

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины введет ряд мер, которые должны помочь приостановить распространение коронавирус SARS-CoV-2.