Подозрение на коронавирус: в Запорожье госпитализировали заробитчанку из Италии, фото — Запорожская ОГА

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Коронавирус подозревают у 48-летней жительницы Запорожья, которая только что вернулась с заработков в Италии. Женщину госпитализировали и отправили в Киев анализы.

В Запорожье это первый случай подозрения на китайский коронавирус. Директор Запорожского областного центра Минздрава Роман Терехов сообщил, что медики отправили биологический материал в Киев, чтобы исключить коронавирус, пишет «Укринформ».

Женщина работала в Италии, 1 марта она попала под дождь и простудилась. Терехов рассказал, что у нее хронический пиелонефрит и женщина начала принимать антибиотики. Работодатели отпустили ее домой. Украинка возвращалась домой через Милан.

В Борисполе у ​​нее зафиксировали повышенную температуру, но учли хроническое заболевание и разрешили сесть на поезд в Бердянск. В дороге ей стало плохо и в Запорожье на железнодорожном вокзале женщину встретили медики, которые немедленно отвезли ее в больницу.

Сейчас пациентке поставили диагнозы: ОРВИ, острый фарингит, пневмония. Результат дополнительного анализа появится через два дня.

Напомним, что в Киеве закрывают все школы до конца марта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Ожидается, что аналогичное решение введут по всей стране.

Украинская власть ожидает и прогнозирует всплеск коронавируса в государстве. Медики просят соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, соблюдать дистанцию, а также вводить самоизоляцию больных.